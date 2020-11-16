У чотирьох регіонах України відбудеться повторне голосування у межах проведення місцевих виборах 2020.

Серед них – Київська, Чернігівська, Вінницька та Сумська області.

17 січня 2021 року пройдуть перевибори мера Новгород-Сіверського, вони відбудуться через смерть обраного на виборах 25 жовтня очільника міста. Крім того, 31 січня 2021 року нового міського голову обиратимуть і у Борисполі, там переобраний лідер помер від коронавірусу.

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Повторні вибори пройдуть у Броварах, там будуть обирати мера і депутатів міськради, а також в Уланівці Вінницькій області – місцевим мешканцям доведеться повторно голосувати за кандидатів на пост сільського голови. Однак дати виборів поки не встановлені.

Місцеві вибори в Україні

25 жовтня в Україні пройшли місцеві вибори, під час яких українці обирали мерів, сільських голів, а також депутатів місцевих міськрад і райрад.

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