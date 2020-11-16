Впервые в истории независимой Украины парламент возглавила женщина. Елена Кондратюк в данный момент руководит работой Верховной Рады, поскольку спикер Дмитрий Разумков заболел коронавирусом.

По словам Разумкова, она является профессиональным, грамотным и опытным человеком.

— Я продолжаю работать из дома, в удаленном режиме, но в таком формате не могу вести заседание согласительного совета и Верховной Рады, или даже голосовать, — отметил Разумков.

Кондтратюк ранее заявляла, что главный законодательный орган страны должен работать в интересах граждан и проявлять свое лидерство.

— Согласно распоряжению Дмитрия Разумкова с 12 ноября я приступила к исполнению обязанностей председателя Верховной Рады, — подчеркнула политик.

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29 августа 2019 Елена Кондратюк стала заместителем главы Верховной Рады ІХ созыва, получив 318 голосов поддержки.

Коронавирус в Раде

11 ноября стало известно, что спикер Дмитрий Разумков и его заместитель Руслан Стефанчук получили положительные тесты на коронавирус.

В общем коронавирус диагностировали у 75 народных депутатов — это каждый шестой народный избранник.