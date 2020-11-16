Вперше в історії незалежної України парламент очолила жінка. Олена Кондратюк наразі керує роботою Верховної Ради, оскільки спікер Дмитро Разумков захворів на коронавірус.
За словами Разумкова, вона є професійною, грамотною та досвідченою людиною.
– Я продовжую працювати з дому, у віддаленому режимі, але у такому форматі не можу вести засідання погоджувальної ради та Верховної ради, чи навіть голосувати, – наголосив Разумков.
Кондтратюк раніше заявляла, що головний законодавчий орган країни має працювати задля інтересів громадян та проявляти своє лідерство.
– Відповідно до розпорядження Дмитра Разумкова з 12 листопада я приступила до виконання обов’язків голови Верховної Ради, – наголосила політик.
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29 серпня 2019 року Олена Кондратюк стала заступником голови Верховної Ради ІХ скликання, отримавши 318 голосів підтримки.
Коронавірус у Раді
11 листопада стало відомо, що спікер Дмитро Разумков і його заступник Руслан Стефанчук отримали позитивні тести на коронавірус.
Загалом коронавірус діагностували у 75 народних депутатів – це кожен шостий народний обранець.