Вперше в історії незалежної України парламент очолила жінка. Олена Кондратюк наразі керує роботою Верховної Ради, оскільки спікер Дмитро Разумков захворів на коронавірус.

За словами Разумкова, вона є професійною, грамотною та досвідченою людиною.

– Я продовжую працювати з дому, у віддаленому режимі, але у такому форматі не можу вести засідання погоджувальної ради та Верховної ради, чи навіть голосувати, – наголосив Разумков.

Кондтратюк раніше заявляла, що головний законодавчий орган країни має працювати задля інтересів громадян та проявляти своє лідерство.

– Відповідно до розпорядження Дмитра Разумкова з 12 листопада я приступила до виконання обов’язків голови Верховної Ради, – наголосила політик.

Читайте: Віце-спікер Кондратюк зустрілася з послом Хорватії

29 серпня 2019 року Олена Кондратюк стала заступником голови Верховної Ради ІХ скликання, отримавши 318 голосів підтримки.

Коронавірус у Раді

11 листопада стало відомо, що спікер Дмитро Разумков і його заступник Руслан Стефанчук отримали позитивні тести на коронавірус.

Загалом коронавірус діагностували у 75 народних депутатів – це кожен шостий народний обранець.