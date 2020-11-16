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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Вперше в історії Верховну Раду України очолила жінка

Вперше в історії незалежної України парламент очолила жінка. Олена Кондратюк наразі керує роботою Верховної Ради, оскільки спікер Дмитро Разумков захворів на коронавірус.

За словами Разумкова, вона є професійною, грамотною та досвідченою людиною.

– Я продовжую працювати з дому, у віддаленому режимі, але у такому форматі не можу вести засідання погоджувальної ради та Верховної ради, чи навіть голосувати, – наголосив Разумков.

Кондтратюк раніше заявляла, що головний законодавчий орган країни має працювати задля інтересів громадян та проявляти своє лідерство.

– Відповідно до розпорядження Дмитра Разумкова з 12 листопада я приступила до виконання обов’язків голови Верховної Ради, – наголосила політик.

Олена Кондратюк

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29 серпня 2019 року Олена Кондратюк стала заступником голови Верховної Ради ІХ скликання, отримавши 318 голосів підтримки.

Коронавірус у Раді

11 листопада стало відомо, що спікер Дмитро Разумков і його заступник Руслан Стефанчук отримали позитивні тести на коронавірус.

Загалом коронавірус діагностували у 75 народних депутатів – це кожен шостий народний обранець.

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