Погода на 17 ноября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 17 ноября в Украине может принести снег на территорию четырех областей — Житомирской, Киевской, Донецкой и Луганской.

Дожди прогнозируются на Западе, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

Выше всего столбики термометров поднимутся на Закарпатье, Волыни, а также во Львовской и Ровенской областях. Там воздух прогреется до +8°…+10°.

Холоднее всего будет в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Там столбики термометров опустятся до -1°…-3°.

Ветер будет юго-восточный, 5 – 10 метров за секунду.

В Киеве синоптики обещают от -1°…+1°, может снежить.

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Осторожно! Гололедица

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила водителей и пешеходов о неблагоприятной погоде 17 ноября.

Спасатели ожидают, что гололедица может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.