Погода на 17 листопада 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 17 листопада в Україні може принести сніг на територію чотирьох областей – Житомирської, Київської, Донецької та Луганської.

Дощі прогнозуються на Заході, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Закарпатті, Волині, а також у Львівській та Рівненській областях. Там повітря прогріється до +8°…+10°.

Найхолодніше буде в Донецькій, Луганській і Харківській областях. Там стовпчики термометрів опустяться до -1°…-3°.

Вітер буде південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві синоптики обіцяють від -1°…+1°, може сніжити.

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Обережно! Ожеледиця

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила водіїв та пішоходів про несприятливу погоду 17 листопада.

Рятувальники очікують, що ожеледиця може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.