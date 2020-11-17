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Факти / Україна
Віталій Плахотний |

Сніг, дощ і мороз: погода в Україні на 17 листопада (КАРТА)

Погода 17 листопада в Україні може принести сніг на територію чотирьох областей – Житомирської, Київської, Донецької та Луганської.

Дощі прогнозуються на Заході, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Закарпатті, Волині, а також у Львівській та Рівненській областях. Там повітря прогріється до +8°…+10°.

Найхолодніше буде в Донецькій, Луганській і Харківській областях. Там стовпчики термометрів опустяться до -1°…-3°.

Вітер буде південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві синоптики обіцяють від -1°…+1°, може сніжити.

Читайте: Мокрий сніг та 10-градусний мороз: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Погода на 17 листопада 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Обережно! Ожеледиця

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила водіїв та пішоходів про несприятливу погоду 17 листопада.

Рятувальники очікують, що ожеледиця може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

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