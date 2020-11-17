Погода на 17 листопада 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 17 листопада в Україні може принести сніг на територію чотирьох областей – Житомирської, Київської, Донецької та Луганської.
Дощі прогнозуються на Заході, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.
Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Закарпатті, Волині, а також у Львівській та Рівненській областях. Там повітря прогріється до +8°…+10°.
Найхолодніше буде в Донецькій, Луганській і Харківській областях. Там стовпчики термометрів опустяться до -1°…-3°.
Вітер буде південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві синоптики обіцяють від -1°…+1°, може сніжити.
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Обережно! Ожеледиця
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила водіїв та пішоходів про несприятливу погоду 17 листопада.
Рятувальники очікують, що ожеледиця може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.