Повний локдаун у Києві через поширення коронавірусу неможливий. Натомість можна взяти під контроль пересування хворих на коронавірус і контактних осіб за допомогою додатку Дій вдома.

Таку думку висловив радник мера Києва, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

– Ми ніколи не зможемо закрити Київ на повний локдаун. Але врешті-решт можна взяти під контроль хворих з легкою формою, контактних осіб, які перебувають на самоізоляції, через програму Дій вдома, і в такий спосіб перервати цей ланцюжок розповсюдження хвороби.

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На думку Володимира Бондаренка, карантин вихідного дня не вирішує проблему, а є частковим виходом із ситуації.

Крім того, він нагадав, що на початку пандемії саме контроль за хворими не допустив спалаху коронавірусу в Києві.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, якщо в найближчі кілька тижнів карантин вихідного дня не покаже перших результатів, уряд готуватиметься до жорсткіших карантинних обмежень.

У разі запровадження, локдаун триватиме щонайменше три тижні.