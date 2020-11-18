У Верховній Раді створили робочу групу, яка до 1 грудня повинна розробити законопроекти, які допоможуть вирішити питання електронного декларування та діяльності Конституційного суду України.

До складу робочої групи увійшли нардепи з різних фракцій і груп. Очолив її глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Серед інших учасників заступник голови Комітету з питань правової політики Ольга Совгиря, голова Комітету з питань правової політики Андрій Костін, голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія, нардепи Сергій Власенко, Руслан Князевич, Ярослав Юрчишин, Антоніна Славицька, Микола Бабенко і Тарас Батенко.

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Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що потрібно створити робочу групу щодо виходу з конституційної кризи.

Також він наголосив, що законопроект №4304 про відновлення дії окремих положень закону про запобігання корупції та Кримінального кодексу України залишається актуальним.

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації, чим фактично створив конституційну кризу.