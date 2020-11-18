Ее история стала известной из многочисленных драматических сериалов. Украинская девушка, достигшая верхушки турецкой власти. Ее называли Роксоланой, хоть это и не настоящее имя.

Она плела интриги, вела дипломатическую переписку и фактически управляла страной, когда ее муж-султан был в военных походах. И это действительно настоящее чудо для женщины, жившей полтысячи лет тому назад в мусульманской стране. Так как ей это удалось?

Роксолана прибывает в Стамбул

О ее прибытии турецкие ученые знают больше, чем опубликовано в официальных источниках, так как изучают архивы, которые тщательно сохранялись еще со времен Османской империи. Историк Светлана Леян-Остюрк рассказывает, что девушку взяли в плен татарские ханы, которые чаще всего занимались похищением женщин со славянских земель и работорговлей. Однако даже они вначале не поняли, что она женщина.

— Ну вот представьте: маленькая, очень худая, с неразвитой женственностью, еще и коротко подстриженными волосами! Берут ее с собой только потому, что она, дочь священника, знает три языка (греческий, латинский и старославянский, — Ред.), а переводчики тогда были на вес золота. Все считали ее парнем, пока пленных не повели омыться в реке. Тогда обман и раскрылся.

Так в летописях появилось имя Анастасии Лисовской из украинского города Рогатин, в Ивано-Франковской области. Там на центральной площади известной соотечественнице даже установлен памятник.

В гарем турецкого султана Сулеймана она попадет именно благодаря живому уму и образованности, качествам, которыми часто не могли похвастаться женщины того времени. Юная девушка знала географию, не стеснялась выражать свое мнение, что поразило и валиде — мать султана, которая взяла ее под свою опеку.

Еще полгода в гареме девушка проходила дополнительное обучение. Приняла мусульманство, а турецкий язык усовершенствовала настолько, что начала писать на нем поэмы. Впоследствии на одном из праздников султан выберет именно ее и протянет платок — символ того, что следующую ночь она должна будет провести с ним.

— Султан Сулейман был очень одиноким человеком. Прислуга и даже советники обращались к нему, опустив глаза. Женщины же из гарема просто теряли дар речи. И вот к нему приходит девушка, которая не только не стесняется что-то сказать, а с ней действительно интересно! В воспоминаниях одного из евнухов записано: В ту ночь из комнаты правителя впервые за всю историю было слышно смех. В дальнейшем, в течение полугода, Сулейман вызывает ее чуть ли не каждую ночь, — комментирует Светлана Леян-Остюрк.

В гареме это вызвало огромные скандалы. Девушке дают прозвище Рыжая ведьма.

Интриги в гареме. Правила существования закрытого мира

Гарем султана в те времена имел четкую вертикаль власти. Председательствовала в нем валиде (мать, — Ред.), ведь кто же лучше нее может знать, что лучше для любимого сына? Второй по влиятельности была главная наложница. У Сулеймана ею была Махидевран, которая родила ему наследника (единственного выжившего из-за низкого уровня медицины, — Ред.).

— Есть такая легенда, что произошла драка между Махидевран и Роксоланой, где последняя пострадала больше. У нее были царапины на лице, выдернуты пряди волос. После этого она отказалась идти к султану, объяснив, что ей стыдно показываться в таком виде, но он все же настоял. Увидев ее, Сулейман пришел в ярость. Это стало последней каплей для отправки Махидевран со двора. Она будет мстить за это всю жизнь, — рассказывает лицензированный турецкий гид-историк Фидан Тутум.

В гаремах у турецких султанов в разные времена было до 3 тыс. девушек. Охраняли их только чернокожие евнухи. Не доверяли даже мужчинам, которые полностью потеряли детородную функцию. Считалось, что в случае рождения чернокожего ребенка можно зафиксировать измену.

Существуют также многочисленные мифы о том, что дворец, где жили наложницы, был похож на райский сад. Правда это лишь отчасти. Летом все и действительно цвело, на территории садов гуляли павлины. Однако зимой начинались проблемы. Камины были не всюду, девушки умирали от переохлаждения и связанных с ним болезней. Когда девушка беременела, ее переселяли в лучшую комнату, теплую, с видом на Босфор. Конечно, к такой жизни стремились все.

— Был специальный ритуал, как султан выбирал девушку на ночь. Происходило это во время празднования, которое устраивала валиде. Девушка получала платок, весь следующий день ее готовили. Начинали с хаммама, делали эпиляцию всего тела и натирали ароматными маслами. Затем хорошо одевали и везли во дворец, где она проходила так называемый золотой путь — коридор в покои султана, — объясняет Фидан.

Философия секса в Османской империи отличалась от той, которая была в средневековой Европе, где религиозные деятели считали его грехом и признаком разврата. В Турции интим называли даром небес, и греховным был, наоборот, отказ от него. Существовал и собственный аналог стриптиза — танец живота.

Девушки оставались в гареме в течение восьми лет, после чего могли удачно выйти замуж за одного из влиятельных чиновников страны, среди которых взять в жены красивую образованную иностранку считалось очень престижным. Наложницам платили и зарплату. У Роксоланы она составляла почти $6 тыс., что даже в наше время существенная сумма.

Как украинская девушка получила власть и начала руководить империей

После удаления Махидевран влияние Роксоланы усиливается. Кроме фамилии Хюрем, что означает улыбка, для нее создают специальный титул Хасеки — лучшая и самая любимая, которого никогда не было до нее.

Однако одновременно начинаются и таинственные убийства. Мать султана находят мертвой после конфликта с ней. Следы на теле свидетельствуют о применении цианида. После смерти валиде Хюрем становится самой влиятельной женщиной в кругу Сулеймана. Впоследствии в так называемом старом гареме происходит большой пожар.

— Согласитесь, это странное совпадение. Гарем, существовавший сотни лет, вдруг пылает. О пострадавших неизвестно. И всех, кто остался, Хюрем перевозит во дворец Топкапы, где живет Сулейман, и создает там новый гарем. Для нее это была прямая выгода: быть ближе к султану, контролировать его и государственные дела. В гареме тогда было 153 наложницы, но после этого события ни одна из них в покои к правителю больше не зашла, — анализирует руководитель турецкой туристической компании Анжелика Мехмед-Оглу.

Она ведет деловую переписку с первыми лицами государств и даже получает собственную печать, неслыханно для того времени. Сохранилось ее письмо главе Речи Посполитой Сигизмунду II, где она поздравляет его с вступлением на престол и направляет собственноручно вышитый платок. Такая необычная дипломатия с женским лицом для поддержки добрососедских отношений. Во время походов Сулеймана она становится его глазами и в письмах сообщает все, что происходит при дворе.

— Во многих вещах она была революционеркой. За всю историю Османской империи султаны ни разу не женились официально, а имели лишь наложниц. Она была первой и единственной, у кого была свадьба. Тех, кто рожал мальчиков, отправляли в провинцию, и только ей удалось избежать этой участи и остаться рядом с Сулейманом. Она была его правой рукой, никому больше он не доверял, — рассказывает Мехмед-Оглу.

Датой смерти Хюрем считают 15 апреля 1558 года.

По одной из версий, она умерла от тоски по сыну, к которому извечная соперница Махидевран подослала больную оспой служанку. По другой, ее все же удалось отравить. Это пытались сделать много раз. В течение жизни от яда погибло несколько дегустаторов пищи Роксоланы. Султан пережил жену на четыре года. Их похоронили в склепах, которые стоят рядом.

Украинки часто попадали в гаремы к султанам. Женой Мустафы II станет девушка Мария, Ибрагиму же сына Мехмеда родит Надежда с Подолья и получит даже титул Хатидже Турхан. Она также станет последней женщиной-регентом, закончив эпоху так называемого женского султаната, которую начала ее знаменитая соотечественница — Роксолана Хюрем Хасеки.

Гаремы сегодня

Гаремы действовали в Турции до 20-х годов прошлого века. Мустафа Кемаль Ататюрк отменил эту тысячелетнюю традицию, отправив султанат в небытие. Однако все же остаются те, кто до сих пор хочет почувствовать себя султаном.

Вазика мы встречаем у кассы во дворец Топкапы в Стамбуле. Он суетится, потому что нужно купить аж пять билетов, учитывая собственный. Рядом — небольшая группа женщин в хиджабах, разного как телосложения, так и возраста — от 20 до 47 лет. Из предметов роскоши — дорогие люксовые сумки у каждой, все остальное скрыто черной тканью.

— Я знаю, на первый взгляд моя жизнь кажется большим праздником, но есть в ней и серые будни. Своих женщин я должен содержать так, чтобы ни одна не выразила недовольство. Я плачу за все, умножая на четыре, потому что ни одна моя женщина не работает. Они должны беречь семейный очаг. Иногда происходят и ссоры, но где их нет? Здесь я тоже главный дипломат, — делится своей историей Вазик Муштак.

Он привез свой маленький гарем в Турцию на отдых из Бахрейна, где такие полигамные браки разрешены.

Обсуждение бюджета, который необходим на содержание такой большой семьи, не является корректным в мусульманских странах. Поэтому, дав каждой из своих девушек билет, глава семьи спешит ко входу.

В чем проблема современных гаремов?

Такой уклад быта в мусульманских странах не в диковинку. Однако с позиции западных государств это все же является посягательством на личную свободу, потому что обычно девушку замуж выдают только за того, кого выбирают родители, которые руководствуются расчетом, из-за чего возраст молодоженов может значительно отличаться.

Большой проблемой являются и бракосочетания несовершеннолетних, против чего борются правозащитные организации всего мира. Поэтому даже если гаремы являются узаконенными, их вряд ли можно будет когда-то считать нормой семейной жизни.