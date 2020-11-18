Її історія стала відомою з численних драматичних серіалів. Українська дівчина, що досягла верхівки турецької влади. Її називали Роксоланою, хоч це й не справжнє ім’я.

Вона плела інтриги, вела дипломатичне листування і, фактично, керувала країною, коли її чоловік-султан був у військових походах. Справжнє диво для жінки, що жила півтисячі років тому у мусульманській країні. То як їй це вдалося?

Роксолана прибуває до Стамбулу

Про її прибуття турецькі науковці знають більше, ніж опубліковано в офіційних джерелах, бо вивчають ще й архіви, які ретельно зберігалися ще з часів Османської імперії. Історик Світлана Леян-Остюрк розповідає, що дівчину взяли у полон татарські хани, які найчастіше займалися викраденням жінок зі слов’янських земель та работоргівлею. Спочатку навіть не зрозумівши, що вона жінка.

— Ну от уявіть: маленька, дуже худа, із нерозвиненою жіночністю, та ще й з коротко підстриженим волоссям. Беруть її з собою лише тому, що вона донька священика та знає три мови (грецьку, латинську та старослов’янську, – Ред.), а перекладачі тоді були на вагу золота. Всі вважали її хлопцем, доки полонених не повели омитися у річці. Тоді обман і розкрився.

Так у літописах з’явилося ім’я Анастасії Лісовської з українського міста Рогатин, що на Івано-Франківщині. Там на центральній площі знаменитій співвітчизниці навіть встановлено пам’ятник.

В гарем турецького султана Сулеймана вона потрапить саме завдяки живому розуму та обізнаності, чим часто не могли похвалитися жінки того часу. Окрім мов дівчина знала географію, не соромилась висловлювати свою думку, що вразило й валіде – матір султана, котра взяла її під власну опіку.

Ще півроку в гаремі дівчину навчатимуть. Вона прийме мусульманство, а турецьку мову вдосконалить настільки, що писатиме нею поеми. Згодом на одному зі свят султан обере саме її і протягне хустку – символ того, що наступну ніч вона повинна провести із ним.

— Султан Сулейман був дуже самотньою людиною. Прислуга та навіть радники зверталися до нього, опустивши очі. Жінки ж з гарему просто втрачали мову. І ось до нього приходить дівчина, яка не тільки не соромиться щось сказати, а з нею дійсно цікаво! У спогадах одного з євнухів записано: В ту ніч з покоїв правителя вперше за всю історію було чутно сміх. Надалі, протягом пів року, Сулейман викликає її ледь не щоночі, – коментує Світлана Леян-Остюрк.

В гаремі це спричинило неабиякі скандали. Дівчині дають прізвисько Руда відьма.

Інтриги у гаремі. Правила існування закритого світу

Гарем султана у ті часи мав чітку вертикаль влади. Головувала у ньому валіде (мати, – Ред.), бо хто ж ліпше за неї може знати, що краще для улюбленого сина? Другою за впливом та владою була головна наложниця. У Сулеймана це була Махідевран, що народила йому спадкоємця (єдиного, що вижив, через низький рівень медицини, – Ред.).

— Є така легенда, що сталася бійка між Махідевран і Роксоланою, де остання постраждала більше. У неї були подряпини на обличчі, висмикнуті пасма волосся. Після цього вона відмовилася йти до султана, пояснивши, що їй соромно показуватися в такому вигляді, але він все ж наполіг. Побачивши її, Сулейман страшенно розлютився. Це стало останньою краплею для відсилання Махідевран. Вона мститиметься все життя, – розповідає ліцензований турецький гід-історик Фідан Тутум.

В гаремах турецьких султанів у різні часи було до 3 тис. дівчат. Охороняли їх лише чорношкірі євнухи. Не довіряли навіть чоловікам, що повністю втратили дітородну функцію. Вважалося, що у разі народження чорношкірої дитини можна побачити зраду.

Існують також численні міфи про те, що палац, де жили наложниці, був схожий на райський сад. Правдою це є лише частково. Улітку все й дійсно квітло, на території садів гуляли пави. Однак узимку починалися проблеми. Каміни були не всюди, дівчата помирали від переохолодження та пов’язаних із ним хвороб. Коли дівчина вагітніла, її переселяли у кращу кімнату, теплішу, із видом на Босфор. Звісно, такого життя прагнули всі.

— Був спеціальний ритуал того, як султан обирав дівчину на ніч. Відбувалося це під час святкування, яке влаштовувала валіде. Дівчина отримувала хустку, увесь наступний день її готували. Починали з хамаму, робили епіляцію усього тіла та натирали ароматними маслами. Потім гарно вдягали та везли у палац, де вона проходила так званий золотий шлях – коридор у покої султана, – пояснює Фідан.

Філософія сексу в Османській імперії відрізнялася від середньовічної Європи, де релігійні діячі вважали його гріхом та ознакою розпусти. У Туреччині інтим називали даром небес, тож неподобством була саме відмова від нього. Існував і власний аналог стриптизу – танок живота.

Дівчата залишалися в гаремі протягом восьми років, після чого могли вдало вийти заміж за одного з впливових можновладців країни, серед яких взяти за дружину красиву освічену іноземку вважалося навіть престижним. Наложницям платили й зарплатню. У Роксолани вона становила майже $6 тис., що навіть у наш час є великою сумою.

Як українська дівчина отримала владу і керувала імперією

Після віддалення Махідевран вплив Роксолани посилюється. Окрім прізвища Хюрем, що означає посмішка, для неї створюють спеціальний титул хасекі – найкраща та найулюбленіша, якого ніколи не було до неї.

Проте водночас починаються й таємничі вбивства. Мати султана знаходять мертвою після конфлікту із нею. Сліди на тілі свідчили про застосування ціаніду. Після смерті валіде Хюрем стає найвпливовішою жінкою у колі Сулеймана. Згодом в так званому старому гаремі стається велика пожежа.

— Погодьтеся, це дивний збіг. Гарем, що існував сотні років, раптом палає. Про постраждалих невідомо. Та всіх, хто лишився, Хюрем перевозить у палац Топкапи, де живе Сулейман, й створює там новий гарем. У неї з цього був прямий зиск: бути ближче до султана, контролювати його та державні справи. У гаремі тоді було 153 наложниці, але після цієї події жодна з них у покої до правителя більше не зайде, – аналізує керівник турецької туристичної компанії Анжеліка Мехмед-Оглу.

Вона веде ділове листування із першими особами держав і, нечувано, навіть отримує власну печатку. Зберігся її лист очільнику Речі Посполитої Сигізмунду II, де вона вітає його зі вступом на престол та надсилає власноруч вишиту хустку. Така собі дипломатія із жіночим обличчям задля підтримки добросусідських відносин. Під час походів Сулеймана вона стає його очима й у листах доповідає все, що відбувається при дворі.

— У багатьох речах вона була революціонеркою. За всю історію Османської імперії султани жодного разу не одружувалися офіційно, а мали лише наложниць. Вона була першою та єдиною, у кого було весілля. Тих, хто народжував хлопчаків, відправляли у провінцію, та лише їй вдалося уникнути цієї долі й залишитися поряд із Сулейманом. Вона була його правою рукою, нікому він не довіряв більше, – розповідає Мехмед-Оглу.

Датою смерті Хюрем вважають 15 квітня 1558 року.

За однією з версій, вона померла від туги за сином, до якого одвічна суперниця Махідевран підіслала хвору на віспу служницю. За іншою, її таки вдалося отруїти. Це намагалися втілити багато разів. Протягом життя від отрути загинуло декілька дегустаторів їжі Роксолани. Султан пережив дружину на чотири роки. Їх поховали у склепах, що стоять поряд.

Українки часто потраплятимуть у гареми до султанів. Дружиною Мустафи ІІ стане дівчина Марія, Ібрагіму І сина Мехмеда народить Надія з Подільщини і отримає навіть титул Хатідже Турхан. Вона також стане останньою жінкою-регентом, закінчивши епоху так званого жіночого султанату, яку розпочала її знаменита співвітчизниця – Роксолана Хюрем Хасекі.

Гареми сьогодні

Гареми діяли в Туреччині до 20-х років минулого століття. Мустафа Кемаль Ататюрк скасував цю тисячолітню традицію, відправивши султанат у небуття. Однак, все ж залишаються ті, хто досі хоче відчути себе султаном.

Вазіка ми зустрічаємо біля каси у палац Топкапи у Стамбулі. Він метушиться, бо потрібно купити аж п’ять квитків, враховуючи власний. Поряд – невелика група жінок у хіджабах, зовсім різної статури та віку – від 20 до 47 років. З предметів розкоші – дорогі люксові сумки у кожної, все інше ховає чорна тканина.

— Я знаю, на перший погляд це здається великим святом, але це й сірі будні. Своїх жінок я повинен утримувати так, щоб жодна не виказала невдоволення. Я плачу за усе, помножуючи на чотири, бо жодна моя жінка не працює. Вони повинні берегти сімейне вогнище. Часом стаються й лайки, але де їх нема? Тут теж я за головного дипломата, – ділиться своєю історією Вазік Муштак.

Щоправда, він привіз свій маленький гарем до Туреччини на відпочинок із Бахрейна, де такі полігамні шлюби дозволені.

На жаль, питання вартості утримування такої великої родини не є коректним у мусульманських країнах. Тож, давши кожній зі своїх дівчат квиток, він як голова сім’ї поспішає до входу першим.

У чому проблема сучасних гаремів?

Такий уклад побуту у мусульманських країнах не є дивиною. Однак, з позиції західних держав це є зазіханням на особисту волю, бо зазвичай дівчину заміж видають лише за того, кого обирають батьки, які керуються розрахунком, через що вік молодят може значно відрізнятися.

Великою проблемою є й одруження неповнолітніх, проти чого борються правозахисні організації усього світу. Тому навіть якщо гареми узаконені, їх навряд чи можна буде колись вважати нормою сімейного життя.