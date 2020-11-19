Министерство здравоохранения провело проверку и не нашло подтверждения информации о якобы смерти мужчины, который отдал свой кислород больному коронавирусом сыну из-за нехватки кислородных концентраторов в больнице.

Министр Максим Степанов сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, что позвонил в третью городскую больницу Белой Церкви, главный врач которой опроверг информацию, которую ранее распространила волонтер Дана Яровая.

Медучреждение готово к приему 130 больных Covid-19, а 84 койко-места оборудованы кислородом. Сейчас 71 пациент в этой больнице получает кислород, добавил Степанов.

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Что за история

18 ноября многие украинские СМИ опубликовали информацию волонтера Даны Яровой о якобы смерти мужчины с Covid-19 в третьей городской больнице Белой Церкви, отдавшего свою суточную дозу кислорода сыну, который также лечится от коронавируса.

Волонтер заявила, что из-за дефицита кислородных концентраторов в медучреждении пациентам дают подышать кислородом не более 15 минут в день.

После заявления Степанова Дана Яровая не открестилась от своих слов.

— Главврач больницы опроверг, что у него была такая ситуация. Дана, вы лжете. Нет, он скажет, что это правда, тем самым заставит правоохранительные органы возбудить против себя уголовное дело. Господи, как дети. Честное слово. Завтра подумаю, кто из депутатов может сделать депутатский запрос, — написала волонтер в Facebook.

Фото: УГКЦ