Степанов назвав фейком історію про батька, який віддав кисень сину

Міністерство охорони здоров’я провело перевірку і не знайшло підтвердження інформації про нібито смерть чоловіка, який віддав свій кисень хворому на коронавірус синові через нестачу кисневих концентраторів у лікарні.

Міністр Максим Степанов повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, що подзвонив до третьої міської лікарні Білої Церкви, головний лікар якої спростував інформацію, яку раніше поширила волонтер Дана Ярова.

Медзаклад готовий до прийому 130 хворих на Covid-19, а 84 ліжко-місця обладнані киснем. Нині 71 пацієнт у цій лікарні отримує кисень, додав Степанов.

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Що за історія

18 листопада багато українських ЗМІ опублікували інформацію волонтера Дани Ярової про нібито смерть чоловіка із Covid-19 у третій міській лікарні Білої Церкви, який віддав свою добову дозу кисню сину, який також лікується від коронавірусу.

Волонтер заявила, що через дефіцит кисневих концентраторів у медзакладі пацієнтам дозволяють подихати киснем не більше 15 хвилин на день.

Після заяви Степанова Дана Ярова не відхрестилася від своїх слів.

– Головлікар лікарні спростував, що у нього була така ситуація. Дана, ви брешете. Ні, він скаже, що це правда, тим самим змусить правоохоронні органи порушити проти себе кримінальну справу. Господи, як діти. Чесне слово. Завтра подумаю, хто з депутатів може зробити депутатський запит, – написала волонтер у Facebook.

Фото: УГКЦ