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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Людей без масок начнут штрафовать с 21 ноября — объяснение полиции

Начиная с субботы, 21 ноября, в Украине будут более тщательно следить за соблюдением масочного режима в общественных местах и ​​штрафовать за отсутствие защитных средств.

За нарушение карантинных ограничений грозит административная ответственность — штраф от 170 до 255 грн.

— Полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов, — объяснил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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По его словам, в первое время правоохранители не будут штрафовать, а лишь ограничатся замечаниями. В случае отказа нарушителя надеть маску, его действия будут документировать.

Кроме того, полиция продолжит следить за соблюдением учреждениями и заведениями Украины карантина выходного дня.

Штрафи за неносіння маоки

Карантин выходного дня в Украине

На прошлых выходных, когда в Украине впервые действовал карантин выходного дня, правоохранители следили за соблюдением мер.

Они наказывали нарушителей штрафами и даже возбудили уголовное производство.

Владельцев заведений, которым временно не разрешено работать в субботу и воскресенье, просят воздержаться от работы во время уик-эндов.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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