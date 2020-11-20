Начиная с субботы, 21 ноября, в Украине будут более тщательно следить за соблюдением масочного режима в общественных местах и штрафовать за отсутствие защитных средств.
За нарушение карантинных ограничений грозит административная ответственность — штраф от 170 до 255 грн.
— Полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов, — объяснил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
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По его словам, в первое время правоохранители не будут штрафовать, а лишь ограничатся замечаниями. В случае отказа нарушителя надеть маску, его действия будут документировать.
Кроме того, полиция продолжит следить за соблюдением учреждениями и заведениями Украины карантина выходного дня.
Карантин выходного дня в Украине
На прошлых выходных, когда в Украине впервые действовал карантин выходного дня, правоохранители следили за соблюдением мер.
Они наказывали нарушителей штрафами и даже возбудили уголовное производство.
Владельцев заведений, которым временно не разрешено работать в субботу и воскресенье, просят воздержаться от работы во время уик-эндов.