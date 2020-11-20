Починаючи з суботи, 21 листопада, в Україні ретельніше стежитимуть за дотриманням маскового режиму у громадських місцях та штрафуватимуть за відсутність захисних засобів.

За порушення карантинних обмежень загрожує адміністративна відповідальність – штраф від 170 до 255 грн.

– Поліцейські тепер можуть не лише складати адміністративні протоколи за порушення карантину, а й на місці виносити рішення стосовно фізичних осіб, котрі перебувають у громадських будівлях чи транспорті без вдягнутих масок або респіраторів, – пояснив очільник Національної поліції України Ігор Клименко.

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За його словами, спочатку правоохоронці не штрафуватимуть, а лише обмежаться зауваженнями. У разі відмови порушника одягти маску, його дії документуватимуть.

Крім того, поліція продовжить стежити за дотриманням установами та закладами України карантину вихідного дня.

Карантин вихідного дня в Україні

На минулих вихідних, коли в Україні вперше діяв карантин вихідного дня, правоохоронці стежили за дотриманням заходів.

Вони карали порушників штрафами та навіть порушили кримінальне провадження.

Власників закладів, яким тимчасово не дозволено працювати в суботу та неділю, просять утриматися від роботи на вікендах.