Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-сентябрь.

Всего за первые девять месяцев 2020 года умерло 426 687 человек, в сентябре — 48 372 человек.

По официальной информации, от Covid-19 умерло 4 300 украинцев, в частности от неидентифицированного вируса — 228 человек. Таким образом, в сентябре коронавирус стал причиной смерти 1 735 человек.

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За январь-сентябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 5 288 человек, среди них туберкулез — 2 248, от СПИДа умерло 2 268 украинцев.

Злокачественные новообразования (то есть рак) стали причиной смерти 57 983 граждан.

Наиболее частая причина смерти — болезни системы кровообращения, от которых умерло 287 501 человек, в том числе от ишемической болезни сердца — 199 095 человек.

По данным Госстата, грипп и пневмония официально стали причиной смерти 4 820 человек (в частности, в сентябре — 794).

Кроме того, 20 701 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 2 753 граждан, утопление — 1259, гибель при пожаре — 757, случайное отравление (кроме алкоголя) — 1136, отравление алкоголем — 1504, самоубийства — 4708, умышленные убийства — 993.

Від чого помирають українці

Как распознать самоубийцу

По информации ВООЗ, каждый год в мире более 800 тыс. человек сводят счеты с жизнью, это — одна прерванная жизнь каждые 40 секунд.

Самыми распространенными причинами самоубийств являются стрессы и депрессии, вызванные социально-экономическими трудностями, непониманием и проблемами.

Как распознать самоубийцу и как помочь ему, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Госстат