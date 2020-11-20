Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-вересень.

Всього за перші дев’ять місяців 2020 року померло 426 687 осіб у вересні – 48 372 осіб.

За офіційною інформацією, від Covid-19 померло 4 300 українців, зокрема від неідентифікованого вірусу – 228 осіб. Таким чином, у вересні коронавірус став причиною смерті 1 735 осіб.

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За січень-вересень інфекційні і паразитарні хвороби стали причиною смерті 5 288 осіб, серед них туберкульоз – 2 248, від СНІДу померло 2 268 українців.

Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 57 983 громадян.

Найбільш часта причина смерті – хвороби системи кровообігу, від яких померло 287 501 осіб, зокрема від ішемічної хвороби серця – 199 095 осіб.

За даними Держстату, грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 4 820 осіб (зокрема, у вересні – 794).

Крім того, 20 701 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 2 753 громадян, утоплення – 1 259, загибель на пожежі – 757, випадкове отруєння (крім алкоголю) – 1 136, отруєння алкоголем – 1 504, самогубства – 4 708, умисні вбивства – 993.

Від чого помирають українці

Як розпізнати самогубця

За інформацією ВООЗ, щороку у світі понад 800 тис. осіб зводять рахунки з життям, це – одне перерване життя кожні 40 секунд.

Найпоширенішими причинами самогубств є стреси і депресії, викликані соціально-економічними труднощами, нерозумінням і проблемами.

Як розпізнати самогубця і як допомогти йому,читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Держстат