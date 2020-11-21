В Украине рассматривают вариант усиления карантинных мер, но это лишь план Б, и никаких конкретных дат и сроков пока нет.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, но это план Б, если не сработает карантин выходного дня. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его, — отметил Денис Шмыгаль.

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Сейчас этот вопрос обсуждается правительством с местными властями, представителями бизнеса, религиозных организаций, эпидемиологами и инфекционистами.

— Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный план, который поддержали бы все, — добавил глава Кабмина.

Однако, по его словам, карантин выходного дня сейчас является разумной альтернативой локдауну. Меры продолжат действовать в эти и следующие выходные.

Введение локдауна в Украине

О том, что в Украине могут усилить карантин, 20 ноября сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, правительство может ввести новые ограничения уже в декабре.

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Источник: Денис Шмыгаль