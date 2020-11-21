В Україні розглядають варіант посилення карантинних заходів, але це лише план Б, і жодних конкретних дат і термінів поки немає.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Щодо запровадження більш жорсткого карантину. Цей план дійсно розробляється, але це план Б, якщо не спрацює карантин вихідного дня. Ми почали публічне обговорення цього плану Б, аби вся країна розуміла його, – зазначив Денис Шмигаль.

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Нині це питання обговорюється урядом з місцевою владою, представниками бізнесу, релігійних організацій, епідеміологами та інфекціоністами.

– Все це ми робимо нині, щоб напрацювати спільний, виважений та підтриманий усіма план, – додав очільник Кабміну.

Водночас, за його словами, карантин вихідного дня нині є розумною альтернативою локдауну. Захід продовжить діяти в ці та наступні вихідні.

Запровадження локдауну в Україні

Про те, що в Україні можуть посилити карантин, 20 листопада повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, уряд може запровадити нові обмеження уже у грудні.

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Джерело: Денис Шмигаль