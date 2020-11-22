Нарушение карантина выходного дня – в Киеве закрыли четыре ресторана

В выходные в Киеве закрыли четыре ресторана за нарушения карантина.

В частности – ресторан Villa Riviera на Днепровской набережной, 14 Д, где Госпродпотребслужба уже третий раз фиксирует нарушения.

А в ресторане Mister Cat на Оболонском проспекте, 26 – дважды.

Закрыли также развлекательные заведения Brugge на Маршала Конєва, 8, и Bestie – на улице Евгения Коновальца, 44.

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Все они работали, несмотря на запрет. На администрацию составлены протоколы.