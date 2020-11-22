Нарушение карантина выходного дня – в Киеве закрыли четыре ресторана

В выходные в Киеве закрыли четыре ресторана за нарушения карантина.
В частности – ресторан Villa Riviera на Днепровской набережной, 14 Д, где Госпродпотребслужба уже третий раз фиксирует нарушения.
А в ресторане Mister Cat на Оболонском проспекте, 26 – дважды.
Закрыли также развлекательные заведения Brugge на Маршала Конєва, 8, и Bestie – на улице Евгения Коновальца, 44.
Читайте: За первый день карантина выходного дня полиция составила почти тысячу админпротоколов
Все они работали, несмотря на запрет. На администрацию составлены протоколы.
У неділю 22 листопада у столиці працювало 20 мобільних груп за участі фахівців Головного управління Держпродспоживслужби…
Опубликовано Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві Воскресенье, 22 ноября 2020 г.
Карантин выходного дня
В Украине ввели карантин выходного дня, который начал действовать с 14 ноября.
За первые сутки действия карантина выходного дня ряд заведений Киева и Львова нарушили ограничительные меры. Полиция составила десятки административных протоколов, а также возбудила уголовное производство.