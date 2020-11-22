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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Порушення карантину вихідного дня – у Києві закрили чотири ресторани

У вихідні у Києві закрили чотири ресторани за порушення карантину.

Зокрема – ресторан Villa Riviera на Дніпровській набережній, 14 Д, де Держпродпотребслужба вже втретє фіксує порушення.

А в ресторані Mister Cat на Оболонському проспекті, 26 – двічі.

Закрили також розважальні заклади Brugge на Маршала Конєва, 8, і Bestie – на вулиці Євгена Коновальця, 44.

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Всі вони працювали, незважаючи на заборону. На адміністрацію складено протоколи.

 

У неділю 22 листопада у столиці працювало 20 мобільних груп за участі фахівців Головного управління Держпродспоживслужби…

Опубликовано Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві Воскресенье, 22 ноября 2020 г.

Карантин вихідного дня

В Україні запровадили карантин вихідного дня, який почав діяти з 14 листопада.

За першу добу дії карантину вихідного дня низка закладів Києва та Львова порушили обмежувальні заходи. Поліція склала десятки адміністративних протоколів, а також порушила кримінальне провадження.

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