Порушення карантину вихідного дня – у Києві закрили чотири ресторани

У вихідні у Києві закрили чотири ресторани за порушення карантину.

Зокрема – ресторан Villa Riviera на Дніпровській набережній, 14 Д, де Держпродпотребслужба вже втретє фіксує порушення.

А в ресторані Mister Cat на Оболонському проспекті, 26 – двічі.

Закрили також розважальні заклади Brugge на Маршала Конєва, 8, і Bestie – на вулиці Євгена Коновальця, 44.

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Всі вони працювали, незважаючи на заборону. На адміністрацію складено протоколи.