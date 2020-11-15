За первый день карантина выходного дня полиция составила почти тысячу админпротоколов

В Украине за первый день работы карантина выходного дня, 14 ноября, правоохранители зафиксировали 1 029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мер.

Полиция составила 990 админпротоколов и открыла 9 уголовных производств.

Больше всего нарушений зафиксировано во Львовской области — 390, в Днепропетровской области — 209, в Черкасской области — 128, в городе Киеве — 121, в Киевской области — 84 и в Тернопольской области — 74.

С начала карантина в органы полиции поступило 134 067 сообщений, связанных с нарушением карантинных мер. Полицейские составили 52 003 административных протокола и начали 445 уголовных производств.

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Карантин выходного дня

В Украине ввели карантин выходного дня, который начал действовать с 14 ноября.

Накануне представители местной власти и бизнеса заявляли, что не будут выполнять постановление Кабмина. С ними решили бороться штрафами.

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