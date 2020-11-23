Нагрузка по сомнительным мерам Кабмина относительно COVID-19 ложится на МВД — СМИ

Провалив подготовку к второй волне COVID-19 и растратив соответствующий Фонд, Кабинет министров Украины принимает сомнительные меры, основная нагрузка по которым приходится на Министерство внутренних дел.

Речь об этом идет в статье опубликованной изданием Апостроф — Локдаун выходного дня или очередной фейл правительства Шмыгаля: почему борьбу с COVID тянет МВД?

Больницы не готовы к натиску инфекции, антикоронавирусный фонд, похоже, благополучно распилили. Вместо подготовки стратегии борьбы с заболеваемостью посреди второй волны правительство спешно принимает две сомнительные меры: превентивный локдаун выходного дня и закрытие больниц. Карантин выходного дня результат не дает — заболеваемость растет каждый день.

Видя, что время безнадежно утеряно, в правительстве Шмыгаля умыли руки и сбросили все на силовиков из МВД – мол, Аваков, как непотопляемый министр, должен выдержать любой удар. В очередной раз Кабмин продемонстрировал неготовность решать масштабные проблемы, требующие стратегического подхода, — говорится в публикации.

Автор также указывает, что такие решения правительства могут обернуться для страны сильнейшей рецессией за десятилетие, ввергнуть в бедность девять миллионов украинцев.

— С начала пандемии более 80% украинских домохозяйств потеряли доходы, а в более 40% семей один член семьи потерял работу. И что происходит? 11 ноября — Кабмин принимает локдаун выходного дня – отчаянная попытка изобразить деятельность, бессмысленный компромисс, единственный эффект от которого — сокрушительный удар по предпринимателям среднего бизнеса и опасное расшатывание настроения в обществе, — отмечает он.

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В статье также отмечается психологическая неготовность украинцев к определенным мерам.

— Такие правительственные эксперименты вообще могут обернуться масштабными протестами, в которых не только COVID разгуляется – беспорядки сами по себе опасны в виду их неконтролируемости. Вспомним ту же панику в Новых Санжарах в связи с размещением на карантин прибывших из Китая сограждан – оперативное реагирование силовиков в таких ситуация необходимо, так как может спасти и здоровье, и жизни, — подчеркивает автор.

Вместе с тем, меры по усилению безопасности силовиков, как и медиков, правительство так и не приняло.

— Повышать безопасность работы силовиков в Кабмине пока не намерены и заслуженную доплату полицейским премьер-министр Шмыгаль так и не выделил. А ведь сотрудники МВД – это вторая после врачей категория, лидирующая по заболеваемости из-за регулярного контакта с инфицированными.

И задача по надзору за соблюдением закона о штрафах за отсутствие маски в общественных местах — неблагодарная, да и психологически нелегкая – часть населения все еще уверена, что все это происки зажравшихся коррупционеров, а не пандемия.

И хоть в целом, требования к ношению маски вполне разумны, только вот она меркнет на фоне полного провала с подготовкой тех же больниц, — подытожил автор.

Напомним, ранее мы писали о том, что лидеры G20 пообещали обеспечить равный доступ стран к вакцине от COVID-19.