Навантаження по сумнівним заходам Кабміну щодо COVID-19 лягає на МВС – ЗМІ

Проваливши підготовку до другої хвилі COVID-19 і розтративши відповідний Фонд, Кабінет міністрів України приймає сумнівні заходи, основне навантаження по яким доводиться на Міністерство внутрішніх справ.

Про це йдеться в статті опублікованій виданням Апостроф – Локдаун вихідного дня або черговий фейл уряду Шмигаля: чому боротьбу з COVID тягне МВС?

Лікарні не готові до натиску інфекції, антікоронавірусний фонд, схоже, благополучно розпиляли. Замість підготовки стратегії боротьби із захворюваністю посеред другої хвилі уряд спішно приймає два сумнівні заходи: превентивний локдаун вихідного дня та закриття лікарень. Карантин вихідного дня результат не дає – захворюваність росте кожен день.

Побачивши, що час безнадійно втрачено, в уряді Шмигаля вмили руки і скинули все на силовиків з МВС – мовляв, Аваков, як непотоплюваний міністр, повинен витримати будь-який удар. В черговий раз Кабмін продемонстрував неготовність вирішувати масштабні проблеми, які потребують стратегічного підходу, – йдеться в публікації.

Автор також вказує, що такі рішення уряду можуть обернутися для країни найсильнішої рецесією за десятиліття, увергнути в бідність дев’ять мільйонів українців.

– З початку пандемії більше 80% українських домогосподарств втратили доходи, а в більш 40% сімей один член родини втратив роботу. І що відбувається? 11 листопада – Кабмін приймає локдаун вихідного дня – відчайдушна спроба зобразити діяльність, безглуздий компроміс, єдиний ефект від якого – нищівний удар по підприємцях середнього бізнесу і небезпечне розхитування настрою в суспільстві, – зазначає він.

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У статті також зазначається психологічна неготовність українців до певних заходів.

– Такі урядові експерименти взагалі можуть обернутися масштабними протестами, в яких не тільки COVID розгуляється – заворушення самі по собі небезпечні, оскільки вони неконтрольовані. Згадаймо ту ж паніку в Нових Санжарах у зв’язку з розміщенням на карантин прибули з Китаю співгромадян – оперативне реагування силовиків у таких ситуація необхідно, так як може врятувати і здоров’я, і життя, – підкреслює автор.

Разом з тим, заходи щодо посилення безпеки силовиків, як і медиків, уряд так і не прийняв.

– Підвищувати безпеку роботи силовиків в Кабміні поки не мають наміру і заслужену доплату поліцейським прем’єр-міністр Шмигаль так і не виділив. Але ж співробітники МВС – це друга після лікарів категорія, яка лідирує за захворюваністю через регулярний контакт з інфікованими.

І завдання по нагляду за дотриманням закону про штрафи за відсутність маски в громадських місцях – невдячне, та й психологічно нелегке – частина населення все ще впевнена, що все це витівки корупціонерів, що зажерлися, а не пандемія.

І хоч у цілому, вимоги до носіння маски цілком розумні, тільки ось вона згасає на фоні повного провалу з підготовкою тих же лікарень, – підсумував автор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лідери G20 пообіцяли забезпечити рівний доступ країн до вакцини від COVID-19.