У границы с Россией задержали грузовик с 800 новогодними соснами

Грузовик с нелегально вырубленными новогодними деревьями задержали 23 ноября на участке отдела пограничной службы Горск Черниговского отряда.
Совместный с сотрудниками Национальной полиции пограничный наряд в нескольких километрах от границы с РФ остановил автомобиль Рено для проверки законности пребывания в пределах контролируемого пограничного района.
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За рулем грузовика украинской регистрации был житель приграничья. Водитель сообщил, что перевозит лес, но никаких разрешительных документов для проверки предоставить не смог.
Задержали грузовик
На границе с РФ пограничники задержали грузовик с красной икрой.
Автомобиль УАЗ застрял в лесу рядом с деревней Порозок Великописаривского района Сумской области.
В кузове автомобиля правоохранители обнаружили 11 контейнеров с красной икрой.