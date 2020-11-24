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Факти / Україна / Суспільство
Андрій Жигайло |

Біля кордону з Росією затримали вантажівку з 800 новорічними соснами

Вантажівку з нелегально вирубаними новорічними деревами затримали 23 листопада на ділянці відділу прикордонної служби Гірськ Чернігівського загону.

Спільний з співробітниками Національної поліції прикордонний наряд за декілька кілометрів від кордону з РФ зупинив автомобіль Рено для перевірки законності перебування в межах контрольованого прикордонного району.

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За кермом вантажівки української реєстрації був житель прикордоння. Водій повідомив, що перевозить ліс, але жодних дозвільних документів для перевірки надати не зміг.

Затримали вантажівку

На кордоні з РФ прикордонники затримали вантажівку з червоною ікрою.

Автомобіль УАЗ застряг у лісі поруч з селом Порозок Великописарівського району Сумської області.

У кузові автомобіля правоохоронці виявили 11 контейнерів з червоною ікрою.

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