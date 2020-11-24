Нужно уважать закон! Украина не пустила венгерского чиновника в страну

24 ноября уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Саболч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Украины Иштвану Грежи было отказано во въезде на территорию Украины.

— Решение о запрете въезда гражданам иностранных государств принимается в соответствии с существующим в правовом поле Украины порядке. В случае с господином Иштваном Грежей имели место зафиксированные в публичном пространстве факты нарушения положений Избирательного кодекса Украины, запрещающие иностранцам прибегать к агитации за одну из политических сил в Украине — участника избирательного процесса, — говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко.

В МИД подчеркнули, что решение не касается сферы межгосударственных отношений, запрет въезда связан исключительно с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения.

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Украинское внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан, посещающих Украину, независимо от занимаемых ими должностей уважать ее законодательство.

Конфликт с Венгрией

26 октября Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам за агитацию в Закарпатской области во время местных выборов.

Они призвали граждан голосовать за политическую партию венгерского происхождения — Партию венгров Украины.

Политическая агитация, инициированная иностранцами, противоречит ст. 60 закона Украины о местных выборах.