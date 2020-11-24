Потрібно поважати закон! Україна не впустила угорського чиновника в країну

24 листопада уповноваженому уряду Угорщини з питань співробітництва між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю пану Іштвану Грежі було відмовлено у в’їзді на територію України.

– Рішення про заборону в’їзду громадянам іноземних держав ухвалюється відповідно до чинного в правовому полі України порядку. У випадку із паном Іштваном Грежею мали місце зафіксовані у публічному просторі факти порушення положень Виборчого кодексу України, що забороняють іноземцям вдаватися до агітації за одну з політичних сил в Україні – учасника виборчого процесу, – йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенко.

У МЗС підкреслили, що рішення не стосується сфери міждержавних відносин, заборона в’їзду пов’язана винятково з діями конкретного громадянина, який вчинив правопорушення.

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Українське зовнішньополітичне відомство закликало іноземних громадян, які відвідують Україну, незалежно від займаних ними посад поважати законодавство.

Конфлікт з Угорщиною

26 жовтня Україна заборонила в’їзд двом угорським посадовцям через агітацію в Закарпатській області під час місцевих виборів.

Вони закликали громадян голосувати за політичну партію угорського походження – Партію угорців України.

Політична агітація, ініційована іноземцями, суперечить ст. 60 закону України про місцеві вибори.