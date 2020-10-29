Украина готова к продолжению сотрудничества с Венгрией для решения спорных вопросов несмотря на скандал с агитацией венгерских чиновников на местных выборах.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что несмотря на этот вопиющий случай, дипломатия — это игра в длинную, и Украина готова двигаться дальше в отношениях, но исключительно с уважением к национальным интересам стран.

— Те, кто хочет продолжать состояние ссоры, они находятся на другой стороне баррикад, и мы будем решительно противостоять любым попыткам подорвать украинский суверенитет, — сказал Кулеба.

Дипломат отметил, что этот конфликт не повлияет на дальнейшую встречу премьера Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского.

Также он напомнил, что Украина жестко ответила, запретив въезд двум венгерским чиновникам, и поступила бы так с любой страной.

— Каждая страна должна уважать себя и если государство демонстрирует пренебрежение к твоим законам, то ты должен отвечать. И мы жестко ответили. Но я убежден в том, что лучшим результатам в отношениях должна быть не победа, а результативная ничья, — сказал министр.

Конфликт между Венгрией и Украиной

26 октября Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Венгрии, поскольку в день местных выборов, 25 октября, официальные представители страны агитировали за политическую политсилу венгерского происхождения.

Из-за агитации в Закарпатской области во время местных выборов Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам.

Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто назвал такой запрет “жалким”.