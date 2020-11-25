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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

Из-за ситуации с Covid-19: на КПВВ с Крымом могут развернуть гуманитарные лагеря

На КПВВ с оккупированным Крымом могут развернуть гуманитарные лагеря, если распространение Covid-19 обострится и будет нехватка лекарств.

Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук.

— Такое решение (развертывание гуманитарных лагерей, — Ред.) может быть принято, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и нехваткой лекарств на временно оккупированных территориях, — сказала Голованчук, отвечая на вопрос, при каких условиях Украина может развернуть гуманитарные лагеря на КПВВ на админгранице с Крымом.

В Донецкой и Луганской областях такие лагеря развернут, если ситуация с заболеваемостью Covid-19 будет критической.

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По словам замминистра регинтенграции, Украина всячески способствует организациям, которые направляют гуманитарные грузы на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины.

— А вот с Крымом ситуация сложнее. Мы могли бы способствовать таким грузам от международных гуманитарных организаций, которые бы шли на территорию оккупированного Крыма. Мы проводили соответствующие консультации с нашими международными партнерами. Они готовы.

Более того, они даже обращались к стране-оккупанту с предложением гуманитарной помощи и обязательным доступом на территорию оккупированного полуострова для мониторинга ситуации. В ответ международники получили отказ, — рассказала она.

Голованчук подчеркнула, что Россия продолжает блокировать любой доступ на территорию оккупированного Крыма для международных мониторинговых и международных гуманитарных организаций, а также не разрешает резидентам Крыма — гражданам Украины выехать на материковую часть Украины, чтобы купить лекарства.

Вода в Крыму

В оккупированном Крыму, а именно в Евпатории, отключат горячую воду до конца года. Оккупанты приняли такое решение, чтобы сэкономить.

Евпатория использует для водоснабжения три подземные водозаборные сооружения. За сутки в городе тратят около 38 тыс. кубометров горячей воды.

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