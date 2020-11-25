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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Через ситуацію з Covid-19: на КПВВ з Кримом можуть розгорнути гуманітарні табори

На КПВВ з окупованим Кримом можуть розгорнути гуманітарні табори, якщо поширення Covid-19 загостриться і буде нестача ліків.

Про це повідомила заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук.

– Таке рішення (розгортання гуманітарних таборів, – Ред.) можуть ухвалити, враховуючи ситуацію з поширенням коронавірусу і нестачею ліків на тимчасово окупованих територіях, – сказала Голованчук, відповідаючи на запитання, за яких умов Україна може розгорнути гуманітарні табори на КПВВ на адмінкордоні з Кримом.

У Донецькій і Луганській областях такі табори розгорнуть, якщо ситуація із захворюваністю на Covid-19 буде критичною.

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За словами заступника міністра регінтенграціі, Україна всіляко сприяє організаціям, які направляють гуманітарні вантажі на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей України.

– А ось з Кримом ситуація складніша. Ми могли б сприяти таким вантажам від міжнародних гуманітарних організацій, які б йшли на територію окупованого Криму. Ми проводили відповідні консультації з нашими міжнародними партнерами. Вони готові.

Ба більше, вони навіть зверталися до країни-окупанта з пропозицією гуманітарної допомоги і обов’язковим доступом на територію окупованого півострова для моніторингу ситуації. У відповідь міжнародники отримали відмову, – розповіла вона.

Голованчук підкреслила, що Росія продовжує блокувати будь-який доступ на територію окупованого Криму для міжнародних моніторингових та міжнародних гуманітарних організацій, а також не дозволяє резидентам Криму – громадянам України виїхати на материкову частину України, щоб купити ліки.

Вода в Криму

В окупованому Криму, а саме в Євпаторії, вимкнуть постачання гарячої води до кінця року. Окупанти ухвалили таке рішення, аби зекономити.

Євпаторія використовує для водопостачання три підземні водозабірні спорудження. За добу у місті витрачають близько 38 тис. кубометрів гарячої води.

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