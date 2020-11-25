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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Новогоднюю елку в Киеве оградят забором, а зажжение будут транслировать онлайн

Главную новогоднюю елку Украины в Киеве могут оградить забором, чтобы у нее не собирались толпы людей. Об этом сообщили представители компании Folk Ukraine, которая ежегодно занимается организацией праздничных мероприятий на Софийской площади.

Если в Украине усилят карантинные меры, то с места происшествия проведут прямые трансляции. Момент зажжения елки, вероятно, можно будет увидеть в онлайне.

— В этом году мы будем ориентироваться только на распоряжения Кабмина и главного санитарного врача, — говорят организаторы.

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Какой будет новогодняя елка в Киеве

Новогодняя елка в столице традиционно разместится на Софиевской площади. В этом году тематика праздника — Сказочный лес.

Новий рік у Києві 2021

Правда, елка будет искусственной, ее высота — 31 м. Большие концерты и массовые гуляния запретили в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Фото: FolkUkraine

Источник: Укринформ

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