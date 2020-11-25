Новорічну ялинку у Києві огородять парканом, а засвічення транслюватимуть онлайн

Головну новорічну ялинку України у Києві можуть огородити парканом, щоб біля неї не збиралися натовпи людей. Про це повідомили представники компанії Folk Ukraine, яка щорічно займається організацією святкових заходів на Софіївській площі.

Якщо в Україні посилять карантинні заходи, то з місця події проведуть прямі трансляції. Момент засвічення ялинки, ймовірно, можна буде побачити в онлайні.

– Цьогоріч ми будемо орієнтуватися тільки на розпорядження Кабміну та головного санітарного лікаря, – кажуть організатори.

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Якою буде новорічна ялинка у Києві

Новорічна ялинка у столиці традиційно розміститься на Софіївській площі. Цьогоріч тематика свята – Казковий ліс.

Щоправда, ялинка буде штучною, її висота – 31 м. Великі концерти та масові гуляння заборонили у зв’язку з складною епідеміологічною ситуацією.

Фото: FolkUkraine