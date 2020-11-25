Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по состоянию на 24 ноября Государственная налоговая служба собрала дополнительно в госбюджет 463 млрд грн.

Об этом он сказал на заседании правительства 25 ноября.

— На сегодня годовой план бюджета перевыполнен. Для сравнения, за 10 месяцев прошлого года было дополнительно собрано 359 млрд грн, а за 10 месяцев текущего года — 419 млрд грн, — отметил Шмыгаль.

По его словам, сейчас есть дополнительные 60 млрд грн для финансирования образования, обороны и медицины. До конца 2020 года госбюджет будет полностью выполнен, а правительство в полной мере обеспечит все соцвыплаты.

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Кроме того, Денис Шмыгаль отметил, что правительство продолжает подготовку медицинской системы к возрастающей нагрузке. Для регионов уже было выделено 1,5 млрд грн на обеспечение кислородом койко-мест для больных коронавирусом.

Госбюджет 2021

В госбюджете на 2021 правительство заложит адекватный размер зарплаты для врачей — не менее 22-25 тыс. грн, чтобы медики не выезжали за границу.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это один из главных факторов по остановке отъезда наших граждан, врачей, медицинских работников за границу.