Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що станом на 24 листопада Державна податкова служба зібрала додатково до держбюджету 463 млрд грн.

Про це він сказав на засідання уряду 25 листопада.

Станом на сьогодні річний план бюджету перевиконано. Для порівняння, за 10 місяців минулого року було додатково зібрано 359 млрд грн, а за 10 місяців поточного року – 419 млрд грн, – наголосив Шмигаль.

За його словами, наразі є додаткові 60 млрд грн для фінансування освіти, оборони та медицини. До кінця 2020 року держдбюджет буде повністю виконано, а уряд у повній мірі забезпечить усі соцвиплати.

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Окрім того, Денис Шмигаль зазначив, що уряд продовжує підготовку медичної системи до зростаючого навантаження. Для регіонів вже було виділено 1,5 млрд грн на забезпечення киснем ліжко-місць для хворих на коронавірус.

Держбюджет 2021

У держбюджеті на 2021 рік уряд має закласти адекватний розмір зарплати для лікарів – щонайменше 22-25 тис. грн, щоб медики не виїжджали за кордон.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, це один із головних чинників щодо зупинки від’їзду наших громадян, лікарів, медичних працівників за кордон.