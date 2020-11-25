В медцентрах на КПВВ планируют проводить бесплатное тестирование на Covid-19

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук сообщила о планах по проведению бесплатного тестирования на коронавирус непосредственно в медицинских пунктах сервисных центров на КПВВ на линиях разграничения с временно оккупированными территориями.

— Если говорить об услугах, которые предоставляются и будут предоставляться в медицинском пункте сервисного центра, планируется там проводить бесплатное тестирование на коронавирус. Также напомню, что один сервисный центр уже работает в городе Счастье. В декабре аналогичный центр будет открыт на КПВВ в Новотроицком, а также модернизированный на Чонгаре, — сказала Голованчук.

Также она отметила, что в 2021 году многофункциональные сервисные центры появятся на всех КПВВ на линии разграничения.

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По ее словам, эта процедура будет проходить в соответствии с алгоритмом действий, который будет наработан по предоставленным услугам в медицинском кабинете первичного звена такого сервисного хаба. Тестирование будет проводиться на въезде на подконтрольную территорию Украины, если будут продолжаться карантинные ограничения.

Заместитель министра по вопросам реинтеграции пока точно не сказала для кого эта услуга будет бесплатная, для тех, кто имеет симптомы или для всех.

Инна Голованчук надеется, что такая услуга заработает к концу 2020 года.

Гуманитарные лагеря на КПВВ

На КПВВ с оккупированным Крымом могут развернуть гуманитарные лагеря, если распространение Covid-19 обострится и будет нехватка лекарств.

В Донецкой и Луганской областях такие лагеря развернут, если ситуация с заболеваемостью Covid-19 будет критической.