У медцентрах на КПВВ планують проводити безкоштовне тестування на Covid-19

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук повідомила про плани щодо проведення безкоштовного тестування на коронавірус безпосередньо в медичних пунктах сервісних центрів на КПВВ на лініях розмежування з тимчасово окупованими територіями.

– Якщо говорити про послуги, які надаються та надаватимуться у медичному пункті сервісного центру, планується там проводити безкоштовне тестування на коронавірус. Також нагадаю, що один сервісний центр вже працює в місті Щастя. У грудні аналогічний центр буде відкритий на КПВВ в Новотроїцькому, а також модернізований на Чонгарі, – сказала Голованчук.

Також вона зазначила, що у 2021 році багатофункціональні сервісні центри з’являться на всіх КПВВ на лінії розмежування.

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За її словами, ця процедура проходитиме відповідно до алгоритму дій, який буде напрацьований за наданими послугами в медичному кабінеті первинної ланки такого сервісного хаба. Тестування проводитиметься на в’їзді на підконтрольну територію України, якщо будуть продовжуватися карантинні обмеження.

Заступник міністра з питань реінтеграції наразі точне не сказала, для кого ця послуга буде безкоштавна – для тих, хто має симптоми, чи для усіх.

Інна Голованчук сподівається, що така послуга запрацює до кінця 2020 року.

Гуманітарні табори на КПВВ

На КПВВ з окупованим Кримом можуть розгорнути гуманітарні табори, якщо поширення Covid-19 загостриться і буде нестача ліків.

У Донецькій і Луганській областях такі табори розгорнуть, якщо ситуація із захворюваністю на Covid-19 буде критичною.