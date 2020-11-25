Вінниця відмовилася головної ялинки через пандемію Covid-19

У Вінниці через пандемію коронавірусу відмовилися від встановлення головної ялинки. Всі масові заходить перенесуть в онлайн-формат.

Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов.

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– Карантинний 2020-й рік в усьому світі змінює підходи і щодо святкування Нового року. Я щиро бажаю, щоб новорічні свята вінничани зустріли не в лікарні, а в сімейному колі. І не наражали себе та рідних на небезпеку підхопити вірус, – зазначив Моргунов.

Він додав, традицію святкової ілюмінації на магістральних вулицях та прикрашення центру міста збережуть, а на Майдані Незалежності встановлять вертеп.

Друзі! Наближаються новорічно-різдвяні свята, яких завжди всі чекають з нетерпінням, особливо дітки. Очевидно, що… Опубликовано Сергій Моргуновым Вторник, 24 ноября 2020 г.

Новий рік у Києві