Вінниця відмовилася головної ялинки через пандемію Covid-19

У Вінниці через пандемію коронавірусу відмовилися від встановлення головної ялинки. Всі масові заходить перенесуть в онлайн-формат.
Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов.
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– Карантинний 2020-й рік в усьому світі змінює підходи і щодо святкування Нового року. Я щиро бажаю, щоб новорічні свята вінничани зустріли не в лікарні, а в сімейному колі. І не наражали себе та рідних на небезпеку підхопити вірус, – зазначив Моргунов.
Він додав, традицію святкової ілюмінації на магістральних вулицях та прикрашення центру міста збережуть, а на Майдані Незалежності встановлять вертеп.
Друзі! Наближаються новорічно-різдвяні свята, яких завжди всі чекають з нетерпінням, особливо дітки. Очевидно, що…
Опубликовано Сергій Моргуновым Вторник, 24 ноября 2020 г.
Новий рік у Києві
Традиційних великих концертів та масових гулянь на Новий рік 2021 у Києві вперше не буде.
Не буде цього року і фудкортів, де треба щось готувати.
Єдине, що залишать – запалення ялинки 19 грудня о 19.00, проте, як саме це відбуватиметься, поки невідомо, оскільки все залежить від епідеміологічної ситуації.