Первая леди Елена Зеленская выступила на четвертом украинском женском конгрессе — платформе, которая объединяет украинских и международных общественных деятелей, политиков и лидеров мнений для установления равенства женщин и мужчин во всех сферах жизни.

Одной из основных тем нынешнего конгресса стала пандемия Covid-19, ее влияние и последствия для женщин в сфере трудовых и семейных отношений, а также защита от гендерно обусловленного насилия.

— Роль женщины в обществе и в семье в трудные времена усиливается, как и нагрузка на нее. Во время карантина мы, женщины, кроме своих профессиональных обязанностей, выполняли и домашнюю работу, объем которой увеличился. Одновременно успевали помогать с обучением детям, которые учились дистанционно дома, — сказала Елена Зеленская.

Читайте: Как пандемия повлияла на гендерное равенство и что поможет решить ситуацию

Первая леди также рассказала об успехах Украины как участника международного партнерства Биарриц, начатого странами G7 с целью сотрудничества в установлении гендерного равенства.

Украина взяла на себя обязательства усилить работу в пяти ключевых сферах:

развивать безбарьерное публичное пространство, дружественный к семьям с детьми и маломобильных групп населения;

учить детей принципов равенства женщин и мужчин;

предотвращать и противодействовать домашнему и гендерно обусловленном насилию;

уменьшить разрыв в оплате труда женщин и мужчин;

создать больше возможностей для мужчин заботиться о детях.











Роль женщины в сложные времена усиливается: Зеленская на Украинском женском конгрессе / 3 фотографии

Елена Зеленская отметила важность задекларированных принципов и целей, подчеркнув, что их актуальность во время пандемии возросла еще больше, и призвала участников конгресса продолжать вместе строить Украину равных возможностей.

Второй день IV Украинского Женского Конгресса

Во второй день IV Украинского Женского Конгресса в формате телемоста между Киевом, Львовом и Мариуполем состоится разговор об особенностях региональной гендерной политики и децентрализации.

Ждут и выступлений послов иностранных государств, которые поделятся опытом по обеспечению политики равенства во время глобальных экономических изменений и вызовов пандемии.