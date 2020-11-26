Перша леді Олена Зеленська виступила на четвертому Українському жіночому конгресі – платформі, що об’єднує українських та міжнародних громадських діячів, політиків та лідерів думок задля встановлення рівності жінок і чоловіків у всіх сферах життя.

Однією з основних тем цьогорічного конгресу стала пандемія Covid-19, її вплив та наслідки для жінок у сфері трудових і сімейних відносин, а також захист від гендерно зумовленого насильства.

– Роль жінки у суспільстві та в сім’ї у складні часи посилюється, як і навантаження на неї. Під час карантину ми, жінки, крім своїх професійних обов’язків, виконували й домашню роботу, обсяг якої збільшився. Одночасно встигали допомагати з навчанням дітям, які вчилися дистанційно вдома, – сказала Олена Зеленська.

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Перша леді також розповіла про успіхи України як учасниці міжнародного партнерства Біарріц, започаткованого країнами G7 з метою співпраці у встановленні гендерної рівності.

Україна взяла на себе зобов’язання посилити роботу у п’яти ключових сферах:

розвивати безбар’єрний публічний простір, дружній до сімей з дітьми та маломобільних груп населення;

навчати дітей принципів рівності жінок і чоловіків;

запобігати та протидіяти домашньому та гендерно зумовленому насильству;

зменшити розрив у оплаті праці жінок і чоловіків;

створити більші можливості для чоловіків піклуватися про дітей.











Роль жінки в складні часи посилюється: Зеленська на Українському жіночому конгресі / 3 фотографии

Олена Зеленська наголосила на важливості задекларованих принципів та цілей, підкресливши, що їхня актуальність під час пандемії зросла ще більше, та закликала учасників конгресу продовжувати разом розбудовувати Україну рівних можливостей.

Другий день IV Українського Жіночого Конгресу

У другий день IV Українського Жіночого Конгресу заплановане у форматі телемоста між Києвом, Львовом та Маріуполем відбудеться розмова про особливості регіональної гендерної політики і децентралізації.

Чекають і виступів послів іноземних країн, котрі поділяться досвідом щодо забезпечення політики рівності у час глобальних економічних змін та викликів пандемії.