Тихановская планирует визит в Украину – подробности

В ближайшее время лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует визит в Украину, но дата пока неизвестна.
Об этом сообщила сама оппозиционерка.
По ее словам, детали визита они обсуждают с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
– К сожалению, дата визита в Украину пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точнее, согласовываем. Но условий нам не выдвигают, это дружеская встреча, – отметила Тихановская.
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Она также поблагодарила украинцев за поддержку.
Беларусь готовит санкции против Украины
В Беларуси готовят санкции в отношении Украины из-за действий со стороны власти, якобы направленных против Минска.
Перед этим МИД Беларуси вручил ноту украинскому послу, в которой белорусская сторона выразила возмущение в связи с “непрерывной серией антибелорусских акций” относительно дипломатического представительства в Украине