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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Тихановская планирует визит в Украину – подробности

В ближайшее время лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует визит в Украину, но дата пока неизвестна.

Об этом сообщила сама оппозиционерка.

По ее словам, детали визита они обсуждают с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

– К сожалению, дата визита в Украину пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точнее, согласовываем. Но условий нам не выдвигают, это дружеская встреча, – отметила Тихановская.

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Она также поблагодарила украинцев за поддержку.

Беларусь готовит санкции против Украины

В Беларуси готовят санкции в отношении Украины из-за действий со стороны власти, якобы направленных против Минска.

Перед этим МИД Беларуси вручил ноту украинскому послу, в которой белорусская сторона выразила возмущение в связи с “непрерывной серией антибелорусских акций” относительно дипломатического представительства в Украине

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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