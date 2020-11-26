Тихановська планує візит в Україну – подробиці

Найближчим часом лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська планує візит в Україну, але дата поки невідома.

Про це повідомила сама опозиціонерка.

За її словами, деталі візиту вони обговорюють з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

– На жаль, дата візиту в Україну поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом. Не можу сказати точніше, погоджуємо. Але умов нам не висувають, це дружня зустріч, – зазначила Тихановська.

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Вона також подякувала українцям за підтримку.

Білорусь готує санкції проти України

У Білорусі готують санкції щодо України через дії з боку влади, які нібито спрямовані проти Мінська.

Перед цим МЗС Білорусі вручило ноту українському послу, в якій білоруська сторона висловила обурення у зв’язку з “безперервною серією антибілоруських акцій” щодо дипломатичного представництва в Україні.