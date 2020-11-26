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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Андрій Жигайло |

Правительство одобрило проект госбюджета-2021 ко второму чтению

Кабинет министров утвердил доработанный и согласованный с МВФ проект госбюджета на 2021 год.

Об этом на внеочередном заседании 28 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Доходная часть бюджета-2021 составит 1 трильйон 92 млрд грн. Расходы составят 1 трильйон 328 млрд грн. Дефицит бюджета составит 5,5% (236 млрд грн). В бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%.

— Мы провели много совместной работы и консультаций с народными депутатами. Учли большинство из предоставленных предложений, исходя из приоритетности расходов, имеющихся возможностей ресурсной части бюджета и состояния национальной экономики, — заявил Шмыгаль.

Премьер-министр ожидает, что в следующем году произойдет рост экономики и это позволит продолжить увеличение расходов на медицину, образование и оборону.

Транш от МВФ

Министерство финансов Украины завершило переговоры с Международным валютным фондом относительно параметров проекта госбюджета на 2021 год. Они совпадают с оценками специалистов фонда.

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на положительный сигнал от МВФ для получения Украиной очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.

Источник: Кабмин

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