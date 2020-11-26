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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Андрій Жигайло |

Уряд схвалив проект держбюджету-2021 до другого читання

Кабінет міністрів затвердив доопрацьований і погоджений з МВФ проект держбюджету на 2021 рік.

Про це на позачерговому засіданні 26 листопада заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Дохідна частина бюджету-2021 становитиме 1 трильйон 92 млрд грн. Видатки становитимуть 1 трильйон 328 млрд грн. Дефіцит бюджету становитиме 5,5% (236 млрд грн). У бюджеті-2020 дефіцит був на рівні 7,5%.

– Ми провели багато спільної роботи та консультацій із народними депутатами. Врахували більшість з наданих пропозицій, виходячи з пріоритетності видатків, наявних можливостей ресурсної частини бюджету і стану національної економіки, – заявив Шмигаль.

Прем’єр-міністр очікує, що наступного року відбудеться зростання економіки і це дасть змогу продовжити збільшення видатків на медицину, освіту та оборону.

Транш від МВФ

Міністерство фінансів України завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо параметрів проекту держбюджету на 2021 рік. Вони збігаються з оцінками фахівців фонду.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сподівається на позитивний сигнал від МВФ для отримання Україною чергового траншу макрофінансової допомоги найближчим часом.

Джерело: Урядовий портал

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