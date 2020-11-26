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Факти / Україна / Суспільство
Андрій Жигайло |

Відомий київський лікар-онколог помер від Covid-19

Від ускладнень після коронавірусу помер директор Київського обласного онкологічного диспансеру Олег Ременник.

Колишньому депутату Київської обласної ради було 62 роки, повідомили у Київоблраді.

– Олег Ісакович врятував життя тисячів людей, завжди надавав допомогу тим, хто її потребував, однак сам не зміг побороти коронавірусну інфекцію, – пишуть у раді.

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У 2007-му Олег Ременник був призначений начальником Головного управління охорони здоров’я Київщини, а у 2013 році очолював Департамент охорони здоров’я області.

Помер лікар-онколог Олег Ременник – причина смерті

Помер Роман Віктюк

На 84-році життя 17 листопада помер театральний режисер та народний артист Роман Віктюк. Він помер від ускладнень, які спричинив коронавірус, у лікарні Бахрушиних.

Віктюка госпіталізували, але його стан погіршився.

23 листопада його поховали у Львові.

Джерело: Київоблрада

Фото: Олег Ременник

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