Помер лікар-онколог Олег Ременник – причина смерті

Від ускладнень після коронавірусу помер директор Київського обласного онкологічного диспансеру Олег Ременник.
Колишньому депутату Київської обласної ради було 62 роки, повідомили у Київоблраді.
– Олег Ісакович врятував життя тисячів людей, завжди надавав допомогу тим, хто її потребував, однак сам не зміг побороти коронавірусну інфекцію, – пишуть у раді.
Читайте: Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
У 2007-му Олег Ременник був призначений начальником Головного управління охорони здоров’я Київщини, а у 2013 році очолював Департамент охорони здоров’я області.
Помер Роман Віктюк
На 84-році життя 17 листопада помер театральний режисер та народний артист Роман Віктюк. Він помер від ускладнень, які спричинив коронавірус, у лікарні Бахрушиних.
Віктюка госпіталізували, але його стан погіршився.
23 листопада його поховали у Львові.
Джерело: Київоблрада
Фото: Олег Ременник