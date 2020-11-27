В случае введения жесткого карантина мэр Киева Виталий Кличко будет настаивать, чтобы не закрывали метро и не останавливали работу общественного транспорта.

Такую позицию он высказал в эфире одного из телеканалов.

— Я буду настаивать, что при введении локдауна ни в коем случае нельзя останавливать работу метро и общественного транспорта. Город — это живой организм. Нельзя, чтобы мы остановили работу транспорта, и люди будут забиваться в один автобус, как в прошлый раз, — пояснил Кличко.

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Также мэр Киева добавил, что многие другие страны, которые вводили локдаун, транспорт не останавливали, чтобы люди могли ездить на работу.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока не видит оснований для жесткого карантина.

Несмотря на то, что заполненность коек для больных коронавирусом во всех областях Украины составляет 49,9%, ситуация остается контролируемой.

Также он подчеркнул, что главным основанием для локдауна является эпидситуация и нагрузки на медицинскую систему.

Источник: Украина 24