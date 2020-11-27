У разі запровадження жорсткого карантину мер Києва Віталій Кличко наполягатиме, щоб не закривали метро і не зупиняли роботу громадського транспорту.

Таку позицію він висловив в ефірі одного з телеканалів.

– Я наполягатиму, що під час запровадження локдауну у жодному разі не можна зупиняти роботу метро і громадського транспорту. Місто — це живий організм. Не можна, щоб ми зупинили роботу транспорту, і люди будуть забиватися в один автобус, як минулого разу, – пояснив Кличко.

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Також мер Києва додав, що багато інших країн, які запроваджували локдаун, транспорт не зупиняли, щоб люди могли їздити на роботу.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що поки не бачить підстав для жорсткого карантину.

Попри те, що заповненість ліжок для хворих на коронавірус в усіх областях України становить 49,9%, ситуація залишається контрольованою.

Також він наголосив, що головною підставою для локдауну є епідситуація та навантаження на медичну систему.

Джерело: Україна 24