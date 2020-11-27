Новогодние праздники в детских садах и школах Киева пройдут без присутствия родителей и гостей. Соответствующее решение принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Сегодня ситуация с заболеваемостью в садиках и школах пока контролируемая. Но мы должны делать все, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса. Поэтому новогодние и рождественские праздники в учреждениях дошкольного образования и в школах столицы будут проходить без родителей и приглашенных гостей, — объяснил Кличко.

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Виталий Кличко отметил, что таким образом можно избежать скопления людей и минимизировать риски инфицирования, ведь часто дети болеют коронавирусом бессимптомно. Однако они заражают тех, кто с ними контактирует.

Кроме того, мэр столицы заверил, что праздники в учебных заведениях будут, но только для детей.

Накануне в. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский призвал воздержаться от традиционных концертов в школах и детских садах.

Он объяснил, что сейчас в двух третях столичных школ есть классы, закрытые на карантин, а в каждом четвертом детском саду — закрытые группы.