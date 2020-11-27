Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на обвинения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Тот утверждает, что министр иностранных дел Украины потребовал от Евросоюза наложить санкции на Беларусь, чтобы создать угрозы государству и его экономике.

Кулеба опубликовал ответ на это на своей странице в Twitter. По его словам, ничего такого он не говорил.

— Я против того, чтобы “душить” Беларусь. Наоборот — я за то, чтобы эта страна дышала свободно.

Жодних таких слів у наших розмовах з Гайко Маасом не лунало. Я принципово проти «душити» Білорусь, її бізнес і виробництво. Я навпаки за те, щоб дати Білорусі дихати вільно. https://t.co/5gq64B0yKP — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 27, 2020

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В чем обвиняет Лукашенко МИД Украины

27 ноября Александр Лукашенко сообщил, что у него есть информация по разговору Дмитрия Кулебы и Гайко Мааса — главы МИД Германии.

По его словам, Кулеба требовал от Мааса санкций для Беларуси, чтобы повлиять бизнес и экономику страны.