Душити Білорусь: Кулеба відповів на звинувачення Лукашенка

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на звинувачення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Той стверджує, що міністр закордонних справ України вимагав від Євросоюзу накласти санкції на Білорусь, щоб створити загрози державі та її економіці.

Кулеба опублікував відповідь на це на своїй сторінці у Twitter. За його словами, нічого такого він не казав.

– Я проти того, щоб “душити” Білорусь. Навпаки – я за те, щоб ця країна дихала вільно.

Жодних таких слів у наших розмовах з Гайко Маасом не лунало. Я принципово проти «душити» Білорусь, її бізнес і виробництво. Я навпаки за те, щоб дати Білорусі дихати вільно. https://t.co/5gq64B0yKP — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 27, 2020

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У чому звинувачує Лукашенко МЗС України

27 листопада Олександр Лукашенко повідомив, що у нього є інформація щодо розмови Дмитра Кулеби та Гайко Мааса – очільника МЗС Німеччини.

За його словами, Кулеба вимагав від Мааса санкцій для Білорусі, щоб зашкодити бізнесу та економіці країни.