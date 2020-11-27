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Факти / Україна / Суспільство
Андрій Жигайло |

Укрзалізниця повертає каву та чай у поїзди

Укрзалізниця з 1 грудня відновлює продаж кави та чаю у пасажирських поїздах.

Рішення ухвалено через численні звернення та побажання пасажирів

Усі напої подаватимуться в одноразовому посуді – гофрованих стаканах місткістю 250 мл.

Читайте: Укрзалізниця хоче повернути у поїзди харчування для пасажирів

Ціна послуги для пасажирів не зміниться: чай, кава і вода в пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн.

Замовити та оплатити напої можна буде при оформленні квитків онлайн.

Крім того, в поїздах реалізовуватимуть печиво, вафлі, снеки тощо.

Укрзалізниця посилює контроль

Укрзалізниця гарантуватиме безпеку подорожей на всіх напрямках. Відтепер залізничники повинні суворо дотримуватись маскового режиму, здійснювати температурний скринінг, дезінфекцію рухомого складу після та до кожного рейсу.

На електричках приміського сполучення буде збільшена кількість провідників.

Джерело: Укрзалізниця

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