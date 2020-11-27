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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Є питання до логістики: Данілов про забезпечення киснем хворих на Covid-19

В Україні немає проблем із забезпеченням киснем хворих на коронавірус. Натомість є проблеми, пов’язані з логістикою та технічним забезпечення медустанов.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

– Проблеми з киснем в країні немає. У нас є майже два десятки сертифікованих виробництв. Є питання логістики, технічного забезпечення. Але вони вирішуються, – зазначив він.

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Також Олексій Данілов визнав, що інколи виникають нестандартні ситуації, і бувають випадки, які викликають резонанс. Однак, за його словами, це не масове явище.

Водночас волонтер Леся Литвинова, чий фонд Свої надає машини для кисню 150 людям на території всієї України, розповіла, що кисню для хворих катастрофічно бракує.

За її словами, до неї та інших волонтерів щодня звертаються десятки людей, які не можуть самостійно дихати. Але черга до фонду Свої велика, а апаратів не вистачає.

Джерело: Фокус

Фото: Dreamstime

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